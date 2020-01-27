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Antalyaspor'da Ersan Adem Gülüm sağlık kontrolünden geçirildi

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un anlaşmaya vardığı defans oyuncusu Ersan Adem Gülüm, sağlık kontrolünden geçirildi.

27.01.2020 10:22 | Son Güncelleme: 27.01.2020 10:28Antalyaspor'da Ersan Adem Gülüm sağlık kontrolünden geçirildi
Süper Lig ekiplerinden 'un anlaşmaya vardığı defans oyuncusu Ersan Adem Gülüm, sağlık kontrolünden geçirildi.
Kırmızı-beyazlı kulübün resmi sağlık sponsoru Antalya Hastanesinden yapılan açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan Ersan Adem Gülüm'ün ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.
Açıklamada, 32 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin akciğer, efor, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı kaydedildi.
Antalyaspor, Avustralya ligi takımlarından Western United'da forma giyen deneyimli defans oyuncusuyla 1,5 yıllığına anlaştığını duyurmuştu.

Ersan Adem Gülüm, Antalyaspor, Memorial, Spor

Kaynak: AA

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