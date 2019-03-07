Antalyaspor'da Galatasaray Hazırlıkları Sürüyor

ANTALYASPOR, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray
maçı hazırlıklarını teknik direktör Bülent Korkmaz
yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Antalyaspor
deplasmanda 11 Mart Pazartesi saat 20.00'de Galatasaray ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlı ekip bu maçın hazırlıklarını Atilla Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü. İdman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın ikinci bölümünde ise Bülent Korkmaz, futbolcularına taktik çalışmalar yaptırdı.
Bu arada Tarık Çamdal
, sakatlığı nedeniyle antrenmanda yer almadı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Antrenmandan detaylar
Oyunculardan görüntüler
- Antalya
Spor
Kaynak: DHA