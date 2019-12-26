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Antalyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 17. haftasında 28 Aralık Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

26.12.2019 21:20 | Son Güncelleme: 26.12.2019 21:20 Antalyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 17. haftasında 28 Cumartesi günü 'a konuk olacak , hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, ısınma hareketleriyle başlandı.
Ardından ayak tenisi oynayan futbolcular, son bölümünde şut çalışması yaptı.
Galatasaray maçı öncesi son idmanını yarın gerçekleştirecek Antalyaspor, öğle saatlerinde uçakla İstanbul'a gidecek.

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Kaynak: AA

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