Haberler » Spor » Antalyaspor'da, Gaziantep FK maçı hazırlıkları - Spor

Antalyaspor'da, Gaziantep FK maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 12. haftasında 25 Kasım Pazartesi günü Gaziantep Futbol Kulübü ile sahasında karşılaşacak olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

19.11.2019 15:54 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:54Antalyaspor'da, Gaziantep FK maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 12. haftasında 25 Kasım Pazartesi günü Gaziantep Futbol Kulübü ile sahasında karşılaşacak olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. İdmana 19 yaş altı takımından Mikail Başar da katıldı.
Adale ağrısı olan Yekta Kurtuluş salonda fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Diego Angelo takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Kırmızı-beyazlılar daha sonra performans antrenörü Giovanni Melchiorre gözetiminde istasyonlarda çabukluk, kuvvet ve reaksiyon çalışması gerçekleştirdi.
Teknik direktör Stjepan Tomas, bu çalışmanın ardından takımı iki gruba ayırarak yan sahada pas organizasyon çalışması yaptırdı.
Antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
20:13 Euro 2020'de bazı gruplar belli oldu
20:13 Özel röportaj | Yücel İldiz
20:10 Beşiktaş'ın "No: 1903" tesisini borçları nedeniyle belediye teslim aldı
20:07 Bulgaristan'ı 2-1 yenen 19 Yaş Altı Milli Takımı, Elit Tur'a yükseldi
20:00 "De Colo ile Westermann, Barcelona ve ASVEL maçlarında yok" başlıklı haberimizde "Fenerbahçe Beko"...
19:18 Okan Buruk'tan "Galatasaray'ın başına geçecek misiniz" sorusuna net yanıt!
19:06 19 Yaş Altı Milli Takımımız, Elit Tur'a yükseldi!
18:59 Beşiktaş'ın Levent'te bulunan sosyal tesisine borç darbesi
18:06 Barcelona ve Real Madrid, Ahmed Kutucu'yu istiyor!
17:49 Şenol Güneş'in dünürü Hayri Süreyye Kelleci hayatını kaybetti
19.11.2019 20:14:22