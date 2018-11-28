Antalyaspor'da Göztepe Maçı Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık
Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek Antalyaspor
, bu maçın hazırlıklarına devam etti.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz
yönetimindeki antrenman yağmur altında gerçekleştirildi.
Antrenmanda futbolcular, koşu, ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma oyunu oynadı. Antrenman, dar alanda 3 takım halinde oynanan maçla sona erdi.
İdmanı izleyen öğrenciler, futbolcularla fotoğraf çektirdi.
Aralık,Antalyaspor
28 Kasım 2018 Çarşamba 17:21