Antalyaspor'da Göztepe Maçı Hazırlıkları

Antalyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık
Cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Bülent Korkmaz
yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı.
Göztepe maçının taktik provalarının uygulandığı antrenmanda tam sahada oynanan çift kale maçın ardından dar alanda çift kale maç yapan futbolcular, şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.
Aralık,Antalyaspor
29 Kasım 2018 Perşembe 13:13