Antalyaspor'da Göztepe Maçı Hazırlıkları Başladı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık
Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek Antalyaspor
, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım'da deplasmanda Büyükşehir Erzurumspor
'a 1-0 mağlup olan Antalyaspor'da futbolcular, Göztepe karşılaşmasının ilk antrenmanı için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya geldi.
Teknik direktör Bülent Korkmaz
yönetimindeki idmanda, kırmızı-beyazlılar yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma oyunuyla sürdü ve koşuyla sona erdi.
Antalyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.
Aralık,Antalyaspor
26 Kasım 2018 Pazartesi 21:45