26 Kasım 2018, 21:45
»»

Antalyaspor'da Göztepe Maçı Hazırlıkları Başladı

Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.


Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım'da deplasmanda Büyükşehir Erzurumspor'a 1-0 mağlup olan Antalyaspor'da futbolcular, Göztepe karşılaşmasının ilk antrenmanı için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya geldi.


Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki idmanda, kırmızı-beyazlılar yenilenme çalışması gerçekleştirdi.


Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma oyunuyla sürdü ve koşuyla sona erdi.

Antalyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın devam edecek. Aralık,Antalyaspor
26 Kasım 2018 Pazartesi 21:45



YORUMLAR