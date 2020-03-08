Antalyaspor'da hedef galibiyet
Antalyaspor ligin ilk yarısında evinde 6-0 mağlup olduğu Gençlerbirliği'ni yenerek puan cetvelinde 2 sıra yükselmeyi hedefliyor.
08.03.2020 12:48
Antalyaspor ligin ilk yarısında evinde 6-0 mağlup olduğu Gençlerbirliği 'ni yenerek puan cetvelinde 2 sıra yükselmeyi hedefliyor.
Ligde son haftalardaki çıkışıyla dikkat çeken Antalyaspor, Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Akdeniz temsilcisi yarın Eryaman Stad'ında saat 20.00'da Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Deplasmandaki bu zorlu karşılaşmada Antalya temsilcisinde takımla idmana çıkan ancak sakatlıkları sebebiyle tam olarak hazır olmayan Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Yekta Kurtuluş ile cezalı olan Celustka takımdaki yerini alamayacak.
Kırmızı-beyazlılar, deplasmandaki 11 maçta 15 puan toplayarak başarılı bir grafik çizdi. 26 puanla 12. sırada yer alan Antalyaspor, aralarında 1 puan fark bulunan rakibini yenerek ligdeki çıkışını sürdürmeyi istiyor.
Kırmızı-beyazlılar, ligin ilk yarısında Gençlerbirliği ile oynadığı maçta evinde 6-0 mağlup olmuştu. Antalyaspor karşılaşmayı galibiyetle tamamlaması halinde Süper Lig'de 10'uncu sıraya yükselecek. - ANTALYA
Ligde son haftalardaki çıkışıyla dikkat çeken Antalyaspor, Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Akdeniz temsilcisi yarın Eryaman Stad'ında saat 20.00'da Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Deplasmandaki bu zorlu karşılaşmada Antalya temsilcisinde takımla idmana çıkan ancak sakatlıkları sebebiyle tam olarak hazır olmayan Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Yekta Kurtuluş ile cezalı olan Celustka takımdaki yerini alamayacak.
Kırmızı-beyazlılar, deplasmandaki 11 maçta 15 puan toplayarak başarılı bir grafik çizdi. 26 puanla 12. sırada yer alan Antalyaspor, aralarında 1 puan fark bulunan rakibini yenerek ligdeki çıkışını sürdürmeyi istiyor.
Kırmızı-beyazlılar, ligin ilk yarısında Gençlerbirliği ile oynadığı maçta evinde 6-0 mağlup olmuştu. Antalyaspor karşılaşmayı galibiyetle tamamlaması halinde Süper Lig'de 10'uncu sıraya yükselecek. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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Etiketler : Gençlerbirliği, Antalyaspor, Akdeniz, Antalya, Spor
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