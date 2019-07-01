01.07.2019 10:52
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Antalyaspor'da iki transfer

Antalyaspor

ANTALYASPOR, Bodrumspor'dan Harun Kavaklıdere ve Fatih Karagümrük'ten Ufuk Akyol ile anlaştı.

ANTALYASPOR, Bodrum spor 'dan Harun Kavaklıdere ve Fatih Karagümrük 'ten Ufuk Akyol ile anlaştı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Aatif Chahechouhe 'yu kadrosuna dahil eden kırmızı-beyazlılar, iki futbolcu daha transfer etti. Antalyaspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'dan Harun Kavaklıdere ve Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nden Ufuk Akyol ile prensipte anlaştı. Antalyaspor yönetiminin iki genç futbolcuyla düzenlenecek törende sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Almanya 'da yetişen 21 yaşındaki ön libero Ufuk Akyol, geçen sezon 25 maçta 1 gol attı, 1 de asist yaptı. 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Harun Kavaklıdere ise takımında geçen sezon 25 maçta 1 gole adını yazdırdı.


- Antalya
Kaynak: DHA
Fatih Karagümrük , Kavaklıdere , Antalyaspor , Spor

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