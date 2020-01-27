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Antalyaspor'da Konyaspor hazırlığı

ANTALYASPOR'da İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıkları başladı.

27.01.2020 15:57 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:57Antalyaspor'da Konyaspor hazırlığı

ANTALYASPOR'da İttifak Holding maçı hazırlıkları başladı. Yeni transferler Lukas Podolski ve Ersan Gülüm de çalışmada yer aldı.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 3-0 yenen , ara vermeden bu hafta sahasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde öğle saatlerinde gerçekleşen antrenmanda, Yukatel Denizlispor maçında ilk onbirde oynayan futbolcular düz koşu ve yenileme çalışmaları yaptı. Teknik direktör Tamer Tuna, diğer futbolcuları ise iki gruba ayırdı.

PODOLSKİ VE ERSAN ANTRENMANDA

Salih Dursun, Eren Albayrak ve Hakan Özmert ile yeni transferlerden Lukas Podolski ve Ersan Gülüm, performans antrenörü Dolu Arslan gözetiminde çalıştı. Diğer grup ise yan sahada ayak tenisi oynadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenmandan görüntüler



İttifak Holding, Antalyaspor, Konyaspor, Spor

Kaynak: DHA

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