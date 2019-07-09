09.07.2019 22:00
Haberler» Spor» Haber

Antalyaspor'da Osman Çelik'le yollar ayrıldı

Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da 27 yaşındaki defans oyuncusu Osman Çelik'le yolların ayrıldığı duyuruldu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da 27 yaşındaki defans oyuncusu Osman Çelik'le yolların ayrıldığı duyuruldu.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, profesyonel futbolcuları Osman Çelik ile karışılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtilerek, "Verdiği hizmetler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz." denildi.
Antalyaspor'un altyapısından yetişen Osman Çelik, daha önce Kardemir Karabükspor'a kiralanmış, iki yıl burada oynadıktan sonra 2018-2019 sezonu başında takıma dönmüştü.
Çelik, geride kalan sezon Spor Toto Süper Lig'de 1, Türkiye Kupası'nda ise 6 maçta görev yaptı.
Kaynak: AA
Antalyaspor, Osman Çelik, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
22:43   Futbol: UEFA Avrupa Ligi
22:42   Alanyaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
22:41   Yeni Malatyaspor, hazırlık maçında NK Çelik Zenica'yı tek golle geçti
22:38   "Bursa Cup Şükrü Şankaya Uluslararası Futbol Turnuvası"
22:35   Konyaspor'un Bolu kampı başladı
22:32   Çaykur Rizespor'un Erzurum kampı başladı
22:27   Trabzonspor, çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü