Haberler » Spor » Antalyaspor'da Podolski sağlık kontrolünden geçirildi - Spor

Antalyaspor'da Podolski sağlık kontrolünden geçirildi

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un renklerine bağladığı Alman futbolcu Lukas Podolski, sağlık kontrolünden geçirildi.

27.01.2020 12:02 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:18Antalyaspor'da Podolski sağlık kontrolünden geçirildi
Süper Lig ekiplerinden 'un renklerine bağladığı Alman futbolcu Lukas , sağlık kontrolünden geçirildi.
Kırmızı-beyazlı kulübün resmi sağlık sponsoru Memorial Antalya Hastanesinin açıklamasında, detaylı kan tetkikleri yapılan Podolski'nin ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.
Açıklamada, 34 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin akciğer, efor, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı kaydedildi.
Antalyaspor, Japonya'nın Vissel Kobe takımıyla sözleşmesi sona eren Podolski ile 1,5 yıllık anlaşma imzalamıştı.
Polonya asıllı Alman futbolcu daha önce Galatasaray'da da forma giymişti.

Antalyaspor, Podolski, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:35  Beşiktaşlı taraftarlardan yaban hayatına yem desteği
12:33  Alaşehirli sporseverlere stat müjdesi
12:37  Helikopter kazasında, Kobe Bryant ve kızı Gianna dışında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
12:36  Toyota, Monte Carlo'da 2020 WRC sezonuna çifte podyumla başladı
12:32  Göztepe'den muhteşem başlangıç
27.01.2020 12:46:27