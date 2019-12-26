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Antalyaspor'da tek eksik Charles

Antalyasporlu futbolcu Charles, sakatlığı nedeniyle deplasmanda Galatasaray ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

26.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:54 Antalyaspor'da tek eksik Charles

Antalyasporlu futbolcu Charles, sakatlığı nedeniyle deplasmanda ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun 17'nci haftasında Antalyaspor, cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ligde kötü günler geçiren Antalyaspor, Galatasaray deplasmanından puan alarak moral bulmayı hedefliyor. Antalyaspor'da sakatlığı nedeniyle Charles, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Devrenin son hafta karşılaşması sonrası Antalyasporlu futbolcular yılbaşı tatili nedeniyle izin yapacak. Kırmızı beyazlılar, 3 Ocak'ta devre arası kamp çalışmalarına başlayacak. Antalyaspor'un Regnum Carya Oteli'ndeki hazırlık kampı 12 Ocak'ta sona erecek.


- Antalya

Galatasaray, Antalyaspor, Spor

Kaynak: DHA

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