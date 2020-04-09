Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Antalyaspor'da telekonferanslı antrenmanlar sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan Fraport TAV Antalyasporlu futbolcular, telekonferans yöntemiyle antrenmanlarını aksatmıyor.

09.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:46
Antalyaspor'da telekonferanslı antrenmanlar sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan Fraport TAV Antalyasporlu futbolcular, telekonferans yöntemiyle antrenmanlarını aksatmıyor.


Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, her gün kendilerine verilen programı bireysel olarak uygulayan futbolcular, iki günde bir telekonferans sistemiyle bir araya gelerek antrenmanlarına devam ediyor.

Gün aşırı toplu halde idman yapma fırsatı bulan oyuncular, aynı zamanda takım ruhunun da güçlü tutulmasını sağlıyor.


Teknik direktör Tamer Tuna ve antrenörlerin yönetiminde gerçekleştirilen çalışmaya bazı futbolcular evlerinden, bazıları konakladıkları otelden katılırken, Charles da Silva Brezilya, Ferhat Kaplan Çanakkale, Veysel Sarı İstanbul, Hakan Özmert ise Sakarya'daki evlerinden sisteme bağlanarak antrenmanda yer aldı.

Çalışmada futbolcuların oldukça neşeli ve istekli oldukları dikkati çekti.

Kaynak: AA

Etiketler: Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Spor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Süper Lig’in eski yıldızı, koronadan bitki ve battaniye ile korundu Spor
Süper Lig'in eski yıldızı, koronadan bitki ve battaniye ile korundu
Ayrılık ateşini, takım arkadaşı yaktı: Ronaldo Real Madrid’e dönebilir Spor
Ayrılık ateşini, takım arkadaşı yaktı: Ronaldo Real Madrid'e dönebilir
F.Bahçe’den 65 yaş ve üstü taraftarlarına anlamlı destek Spor
F.Bahçe'den 65 yaş ve üstü taraftarlarına anlamlı destek
G.Saray’dan ayrılacağı konuşulan Falcao, transfer kararını verdi Spor
G.Saray'dan ayrılacağı konuşulan Falcao, transfer kararını verdi
Lig yönetimi kararını verdi! Korona testi negatif olanlar maça gidecek Spor
Lig yönetimi kararını verdi! Korona testi negatif olanlar maça gidecek
Bekleneni veremedi! Beşiktaş’ta ilk ayrlık kararı Spor
Bekleneni veremedi! Beşiktaş'ta ilk ayrlık kararı
F.Bahçe’de, indirim talebine olumlu yanıt veren ilk isim ortaya çıktı Spor
F.Bahçe'de, indirim talebine olumlu yanıt veren ilk isim ortaya çıktı
Haberler ›› Spor ››Antalyaspor'da telekonferanslı antrenmanlar sürüyor - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

18:15: Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı - Spor 17:59: 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası, 1-18 Eylül 2022 tarihine ertelendi. - Spor 17:48: FIBA, 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket) 1-18 Eylül 2022 tarihine ertelendiğini... - Spor 17:47: CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor - Haber 17:40: Antalyaspor'da telekonferanslı antrenmanlar sürüyor - Spor 17:37: Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek - Spor 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler