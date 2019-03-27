Antalyaspor'da Trabzonspor Maçı Hazırlıkları

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Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 5 Nisan Cuma günü Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kulüpten yapılan açıklamaya göre Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dört ayrı istasyonda kuvvet ve dayanıklılık çalıştı.Teknik Direktör Bülent Korkmaz, yüksek tempoda geçen antrenmanın son bölümünde takımı üç gruba ayırarak, yarı sahada turnuva maçı oynattı.Maçın bitiminde galibiyet anlaşmazlığı çıkınca beyaz takımın galibiyet pozu vermesinin diğer oyuncular tarafından engellenmesi renkli görüntüler oluşturdu.Antrenman bitiminde futbolculardan Fredy ile Tarık Çamdal için sahaya doğum günü pastası getirildi. Ancak Tarık ve Fredy'nin pastayı kesmesine fırsat vermeden Brezilya usulü yumurtalı kutlama yapıldı.