02 Nisan 2019, 15:38
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Antalyaspor'da Trabzonspor Maçı Hazırlıkları

Antalyaspor

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 5 Nisan Cuma günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 5 Nisan Cuma günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Kırmızı-beyazlıların idmanı, tam sahada yapılan ve Trabzonspor maçının taktik provalarının gerçekleştirildiği çift kale maçla sona erdi.

Antalyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarının Antalya'daki bölümünü tamamlayacak.

Kırmızı-beyazlılar, 4 Nisan Perşembe günü Trabzon'a gidecek ve karşılaşma için son antrenmanını burada gerçekleştirdikten sonra maç saatini beklemeye başlayacak. 5 Nisan, Antalyaspor, Trabzonspor, Spor
Kaynak: AA



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