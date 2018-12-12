Antalyaspor'da Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıkları

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:10



12 Aralık 2018 Çarşamba 16:10

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kırmızı-beyazlı oyuncular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde antrenman yaptı.Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Korkmaz, daha sonra futbolculara iki grup halinde minyatür kaleli sahalarda taktiksel çalışma yaptırdı.Kaleciler ise kaleci antrenörü Nezih Ali Boloğlu yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.Öte yandan, bir grup öğrenci de antrenmanı izledi. Oyuncularla hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler, futbolculara destek verdi.