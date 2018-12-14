Antalyaspor'da Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıkları

Antalyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık
Pazar günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor
'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz
yönetimindeki idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başlayıp, 5'e 2 top kapma oyunuyla sona erdi.
Antrenman sonunda bazı futbolcular, şut çalışması yaptı. Akdeniz
temsilcisi, Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi son çalışmasını yarın sabah gerçekleştirecek ve öğle saatlerinde özel uçakla Malatya'ya gidecek.
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14 Aralık 2018 Cuma 16:09