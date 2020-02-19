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Antalyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 23. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 23 Şubat Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

19.02.2020 22:28 | Son Güncelleme: 19.02.2020 22:28Antalyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 23. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 23 Şubat Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Fraport TAV , bu maçın hazırlıklarına başladı.
Kırmızı-beyazlılar, ligde geride kalan hafta Kasımpaşa'yı 3-1 yendikleri karşılaşmadan sonra bir gün izin yaptı.
Akdeniz temsilcisi, bu haftaki Yeni Malatyaspor mücadelesi için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya geldi.
Kırmızı-beyazlı ekibin, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanı, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdü.
Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Antalyaspor, Spor

Kaynak: AA

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