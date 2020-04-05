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Antalyaspor'da yöneticiler de antrenman yaptı

Korona virüs pandemisi nedeniyle evlerinde kalan Fraport TAV Antalyaspor yöneticileri, teknik direktör Tamer Tuna denetiminde, evde sağlıklı kalmak için toplu halde çalışma fırsatı buldu.

05.04.2020 12:20 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:21
Antalyaspor'da yöneticiler de antrenman yaptı
Korona virüs pandemisi nedeniyle evlerinde kalan Fraport TAV Antalya spor yöneticileri, teknik direktör Tamer Tuna denetiminde, evde sağlıklı kalmak için toplu halde çalışma fırsatı buldu.

Fraport TAV Antalyaspor'da futbol takımı tele konferans ile antrenmanlarını Teknik Direktör Tamer Tuna denetiminde ve antrenörler nezaretinde sürdürürken idman yapma sırası bu kez yöneticilerdeydi. Korona virüs nedeniyle evlerinde kalan yöneticiler, yine Teknik Direktör Tamer Tuna denetiminde, antrenörlerden Dolu Arslan nezaretinde evde sağlıklı kalmak için toplu halde çalışma gerçekleştirdi. FTA Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, yöneticiler Emin Hesapçıoğlu, Osman Demren, Haldun Kilit, Erhan Erdem, Berkay Bahar, Melih Beken, Tolga Çelik ve Aytaç Altay ile Genel Menajer Servet Çavuşoğlu'nun katıldığı antrenman programı yaklaşık 1 saat sürdü. Başkan Öztürk ve yöneticiler yaptığı bu etkinlikle toplum sağlığı için evde kalırken bireysel sağlık için de spor yapmanın önemini vurguladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalyaspor, Tamer Tuna, Futbol, Spor
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