Antalyaspor'dan 'Charles' açıklaması
Fraport TAV Antalyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Charles ile ilgili sağlık sorunu yaşanmadığı bildirildi.
18.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:24
Fraport TAV Antalyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Charles ile ilgili sağlık sorunu yaşanmadığı bildirildi.
Fraport TAV Antalyaspor Kulübü, Charles'ın koronavirüs şüphesi nedeniyle Brezilya 'da karantinada olduğuna ilişkin iddialar hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Charles ile ilgili bir sağlık sorunu yaşanmadığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Tamer Tuna'nın medyada çıkan beyanatı sonrası bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Futbolcumuz Charles ile ilgili bir sağlık sorunu yaşanmamakla birlikte, kendisine herkese uygulanan standart prosedür uygulanmaktadır" ifadeleri yer aldı.Açıklamada şöyle denildi: "Tüm dünyanın ve ülkemizin hassas bir dönemden geçtiği şu günlerde hiç kimseyi paniğe sevk etmemek, doğru bilgiyi vermek, halkımızı yanlış yönlendirmemek adına; Teknik Direktörümüz Tamer Tuna'nın DG Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamayı aynen ve tekrar paylaşıyoruz. Charles bu süreç yaşanmadan önce 2 günlük bir tedavi için yurt dışına gitti. Tedavisi bitti. Çok önemli bir oyuncumuz. Şu an Brezilya'da. Getirmek istedik, karantina süreciyle ilgili bunu yaşadık. Fransa üzeri uçtu Brezilya'ya. Göndermek zorundaydık, kendi doktoru vardı. Birlikte bu kararı verdik. Dönüşünde bu sorunu yaşıyoruz."
(FOTOĞARFLI)
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Kaynak: DHA
Etiketler : Antalyaspor, Tamer Tuna, Brezilya, Spor
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