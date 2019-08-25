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Antalyaspor'dan emine bulut'un kızına destek

SÜPER Lig'in 2'nci haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Antalyaspor, karşılaşmanın tüm bilet gelirini Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızına bağışlayacağını duyurdu.

25.08.2019 09:15 Antalyaspor'dan emine bulut'un kızına destek
SÜPER Lig'in 2'nci haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Antalyaspor, karşılaşmanın tüm bilet gelirini Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızına bağışlayacağını duyurdu.
Antalyaspor Kulübünün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, Süper Lig'de bugün saat 21.45'te Denizlispor'la oynanacak karşılaşmanın tüm bilet gelirinin eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızının geleceği için kullanılmak üzere bağışlanacağı belirtildi. Açıklamada, "Sen bize emanetsin. Artık senin kırmızı-beyaz bir ailen var. Biz Antalyaspor'uz. Ölmek istemiyoruz. Kadın cinayetlerini durduracağız" ifadelerine yer verildi.
Kısa sürede onbinlerce beğeni alan paylaşım, yüne binlerce kişi tarafından retweet edildi. Yine yüzlerce kişi yorum yaparak kadına yönelik şiddeti protesto etti.



Denizlispor, Emine Bulut, Antalyaspor, Güncel

Kaynak: DHA

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