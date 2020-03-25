Antalyaspor'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı
Antalyaspor Kulübü, bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
25.03.2020 22:38 | Son Güncelleme: 25.03.2020 22:38
Antalyaspor Kulübü, bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Kırmızı-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs teşhisi konularak tedavisine başlanan Fenerbahçe Spor Kulübünün 1 sporcusu ve 1 çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda kendilerinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Kırmızı-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs teşhisi konularak tedavisine başlanan Fenerbahçe Spor Kulübünün 1 sporcusu ve 1 çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda kendilerinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA
Etiketler: Koronavirüs, Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor