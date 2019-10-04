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Antalyaspor'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Seversin

Antalyaspor Kulübü, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettikleri maç sonunda sosyal medyadan Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve oyuncuların fotoğrafını paylaşarak, "Seversin" notunu düştü. Bilindiği üzere Akdeniz ekibi, Ersun Yanal'ın iç sahadaki 30 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirmişti.

04.10.2019 23:23

Antalyaspor, yedinci haftanın açılış maçında Fenerbahçe'yi Ufuk Akyol'un golüyle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe, ligdeki son 5 maçında 4. kez puan kaybetti. Son 5 maçında 2 yenilgi, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip bu dönemde 10 puan yitirdi. Fenerbahçe, bu yenilgiyle 11 puanda kaldı. Antalyaspor da puanını 11'e çıkardı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Akdeniz ekibi, maç sonunda Twitter hesabından Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve oyuncuların fotoğrafını paylaşıp, "Seversin" yazdı. Antalyaspor Kulübü'nün bu paylaşımı kısa süre içinde 10 binden fazla beğeni aldı.

İşte o paylaşım:

Antalyaspor'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Seversin

Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR(8)
.:HELAL BÜLENT KAPTAN
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ZAFER:tabii hakemler fenere gelince ali kıran baş kesen net penaltıyı nasılda yedin yazıklar olsun
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M.ÇEK:Geçen seneki halinizi çabucak unutup Beşiktaş ile dalga geçmeye kalktınız yahu siz önce kendinize bakın hahahaha
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CANMEN:BUNLAR YA TOPLU AGLIYORLAR. . . YADA TOPLU GüLüYORLAR. . . SIZIN GIBI BöLüCüK YAPMIYORUZ BARI. . . BI SEKILDE HEPINIZI BIR ARAYA GETIRIYORUZ. . . NEEE BüYüKSüN BEEE FENERIM. . . FAZLA SARHOS OLMAYIN. . . KENDI MACLARINIZDA VAR DAHA. . . HELE BI KAZANINDA. . . . VE SU SIZIN GüMBüR GüMBüR FUTBOLUNUZU GöRELIM. . .
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LEZBİYEN KAAN 33:HAKEME RAĞMEN KAZANAN ANTALYAYI TEBRİK EDERİM.
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SOKAKTAKİ FB Lİ:FATİH abisine diyor, GS maçında lokum olur ona.
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GS:sikeciyi ararsan camianizda bulursun iftira cok ayip
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GSLİBÜLO-SÜÖLO:korkak bülo sanki meydan muharebesi kazanmis gobi kasiliyor , insallah küme düsersiniz
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