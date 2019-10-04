Antalyaspor'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Seversin

Antalyaspor, yedinci haftanın açılış maçında Fenerbahçe'yi Ufuk Akyol'un golüyle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe, ligdeki son 5 maçında 4. kez puan kaybetti. Son 5 maçında 2 yenilgi, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip bu dönemde 10 puan yitirdi. Fenerbahçe, bu yenilgiyle 11 puanda kaldı. Antalyaspor da puanını 11'e çıkardı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Akdeniz ekibi, maç sonunda Twitter hesabından Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve oyuncuların fotoğrafını paylaşıp, "Seversin" yazdı. Antalyaspor Kulübü'nün bu paylaşımı kısa süre içinde 10 binden fazla beğeni aldı.

İşte o paylaşım: