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Antalyaspor'dan hakem kararlarına ilişkin açıklama

Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu, hakemlerin adil bir yönetim göstermesi gerektiğini belirterek, "Hakemlerimizin düdüklerini bizim için çalmasını değil, adil bir yönetim göstermesini istiyoruz.

26.11.2019 22:42 | Son Güncelleme: 26.11.2019 22:42Antalyaspor'dan hakem kararlarına ilişkin açıklama
Kulübü Yönetim Kurulu, hakemlerin adil bir yönetim göstermesi gerektiğini belirterek, "Hakemlerimizin düdüklerini bizim için çalmasını değil, adil bir yönetim göstermesini istiyoruz. Hediye istemiyoruz. 'Gördüğünüzü futbolun adaleti içinde uygulayın.' diyoruz." ifadelerini kullandı.
Yönetim kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanan karşılaşmadaki hakem kararlarına vurgu yapıldı. Karşılaşmanın 17. dakikasında gelişen ve ofsayt olduğu gerekçesiyle kesilen atakta hakemin verdiği kararın yanlış olduğunun yayıncı kuruluşun kameraları tarafından da net bir şekilde tespit edildiğine dikkati çekildi.
Karşılaşmanın 33. dakikasında da hakemin yine hatalı bir karara imza attığı vurgulanarak, "Karar nedeniyle şok yaşadık." ifadesine yer verildi.
Maçta, Antalyaspor aleyhine çok sayıda hatalı karar verildiği iddia edilerek, "Futbol kurallarında 'rakibi yaralayıcı nitelikte faul', futbol kamuoyuna göre ise 'resmen cinayete teşebbüs' olarak değerlendirilen bir pozisyonda rakibimizin futbolcusuna kırmızı kart çıkmasını beklerken hastaneye kaldırılan futbolcumuz Amilton Minervino'nun en az 3 hafta sahalardan uzak kalmasına neden olacak bir sakatlıkla karşı karşıya kaldık." denildi.
Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasında görev alan hakemler ile maçın orta hakemi Hüseyin Göçek arasında geçen diyalogların merak edildiğine dikkati çekilerek, "Hatalı ofsayt kararı ve kırmızı kart gerektiren pozisyonun VAR odasında görülmediğine inanmıyoruz." düşüncesi paylaşıldı.
"Var konuşmaları açıklanmadığı sürece kaos, karmaşa, haksız ve adaletsiz düzenin devam edecektir." denilen açıklamada, "Başta tüm kulüplerimiz olmak üzere, kamuoyu yeterince aydınlatılamayacaktır. Her zaman söylediğimiz gibi, hakemlerimizin düdüklerini bizim için çalmasını değil, adil bir yönetim göstermesini istiyoruz. Hediye istemiyoruz. 'Gördüğünüzü futbolun adaleti içinde uygulayın.' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Şimdi soruyoruz:
Hatalı kalkan o bayrağın, çıkmayan kırmızı kartın bedelini kim ödeyecek? Rakibimizin 10 kişi kalmasını beklerken o ana kadar en iyi performans gösteren oyuncularımızdan Amilton'un oyun dışı kalmasının ve en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak olmasının bedelini kim ödeyecek? Sadece söz konusu maçla ilgili değil, sonraki haftaları, hatta sezonun tümünü etkileyecek hatalı iki kritik karar sonucu oluşan maddi ve manevi kaybımızı kim nasıl karşılayacak?"

Antalyaspor, Spor

Kaynak: AA

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