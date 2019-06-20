20.06.2019 16:35
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Antalyaspor'dan ikide iki

Antalyaspor

Antalyaspor U17 Bayan Sutopu Takımı, Adana'da düzenlenen Bayanlar 2. Lig Grup müsabakalarına iki maçta iki galibiyetle başladı.

AntalyasporU17 Bayan Sutopu Takımı,Adana'da düzenlenen Bayanlar 2. Lig Grup müsabakalarına iki maçta iki galibiyetle başladı. Şampiyonanın ilk günündeİzmirekibi Atlantis Gençlik ve Spor Kulübü ile karşılaşan kırmızı beyaZlılar mücadeleden 13-12 galip ayrıldı. İkinci gün maçında su sporlarının köklü temsilcisiİstanbul AdalarSu Sporları ile karşılaşan Antalyaspor Sutopu Takımı, bu müsabakadan da 13-8 galip ayrıldı. U17 Bayan Sutopu Takımı, Adana Atatürk Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonanın son grup maçında 21 Haziran Cuma günüMalatyaSu Sporları ile karşılaşacak. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar 22 Haziran Cumartesi günü yarı final ve final maçları oynayacak. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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