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Antalyaspor'dan 'ilginç' hakem tepkisi

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahalarında Trabzonspor ile oynayacakları maça hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun atanmasına tepki gösterdi.

04.12.2019 21:20 | Son Güncelleme: 04.12.2019 21:20Antalyaspor'dan 'ilginç' hakem tepkisi

Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahalarında ile oynayacakları maça hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun atanmasına tepki gösterdi. Süğlün'ün açıklamasında kullandığı dil ise dikkat çekti.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, yaptığı yazılı açıklamada, ligin 14'üncü haftasında 8 Aralık Pazar günü saat 16.30'da sahalarında Trabzonspor'la karşılaşacaklarını kaydetti. Murat Süğlün yaptığı açıklamada, Trabzonspor ile oynadıkları son 5 maçın 3'ünü hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiğini belirtti. Atamayla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) açıklama beklediklerini aktaran Süğlün'ün açıklamasında kullandığı dil ise dikkati çekti.

Süğlün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Pek muhterem MHK idare heyeti; Gayemiz, zat-ı alilerinizi (yüce şahsınız) rahatsız etmek değil, haklı serzenişimizi (sitem) efkar-ı umumiyede (genel düşüncede) dile getirebilmektir.8 Aralık Pazar günü kıymetli rakibimiz Trabzonspor ile oynayacağımız müsabakaya Yaşar Kemal Uğurlu'nun tayin edildiğini öğrendik, ancak inkisar-ı hayale (hayal kırıklığı) uğrayıp pek de tasvip etmedik. Rakibimiz ile oynayacağımız müsabakalara mütemadiyen (sürekli) bu hakemimizin tayin edilmesi bizleri ziyadesiyle müteessir (üzdü) etmiştir.

Rakibimizle oynadığımız son 5 müsabakamızdan 3'üne reva (uygun) görülen bu tayinin mantıklı bir açıklamasının yapılmasını bekliyoruz. Hülasa; (kısaca) Bizleri yeis (derin üzüntü) içine iten bu kararınızı yeniden mütalaa (görüşmenizi) etmenizin elzem (gerekli) olduğuna inanmaktayız.

Mamafih (bununla birlikte) temennimiz, Yaşar Kemal Uğurlu beyefendinin, bundan önce yaptığı hataları tekerrür (tekrar) etmemesidir. Temennimiz odur ki; beyanatımız (açıklamamız) nedeniyle bu kez Disiplin Heyetiniz tarafından cezaya reva görülmeyiz. Açıklamamızın müsamaha (tolerans) gösterilerek tefsir (açıklanması) edilmesi hususunu arz-ı tazim (sunarız) ederiz."



Trabzonspor, Yaşar Kemal, Antalyaspor, Spor

Kaynak: DHA

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