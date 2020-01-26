Haberler » Spor » Antalyaspor'dan Jahovic açıklaması - Spor

Antalyaspor'dan Jahovic açıklaması

Antalyaspor'dan Denizlispor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Adis Jahovic ile ilgili yapılan açıklamada, "Jahovic, Memorial Antalya Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır.

26.01.2020 19:08 | Son Güncelleme: 26.01.2020 19:08Antalyaspor'dan Jahovic açıklaması
'dan maçında sakatlanarak oyundan çıkan Adis Jahovic ile ilgili yapılan açıklamada, "Jahovic, Antalya Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Herhangi bir operasyona gerek duyulmamakla birlikte 2 gün müşahede altında tutulacaktır" denildi.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 3-0 mağlup eden Antalyaspor'da golcü oyuncu Adis Jahovic, mücadelenin 44'üncü dakikada hava topunda Sackey ile çarpışmış, tedavisi sonrasında oyuna devam etse de maçın ikinci yarıda görev almamıştı. Devre arasında kafa travması şüphesiyle ambulansla hastaneye götürülen Makedon forvet, ambulans helikopterle Antalya'ya getirilmişti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten golcü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Adis Jahovic, Memorial Antalya Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Herhangi bir operasyona gerek duyulmamakla birlikte 2 gün müşahede altında tutulacaktır" ifadeleri kullanıldı.


- Jahovic

Denizlispor, Antalyaspor, Memorial, Antalya, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

19:24  Milli eskrimci Cengizhan Öner, Finlandiya'da şampiyon oldu
19:23  Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ: Beşiktaş bugünden itibaren masaya yumruğunu vurdu mu, yıkıp geçecek
19:12  Galatasaray'da 2 değişiklik
19:15  İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray maçından notlar
19:08  Antalyaspor'dan Jahovic açıklaması
26.01.2020 19:26:22