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Antalyaspor'dan 'kural hatası' itirazı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de mücadele eden CIP Travel Antalyaspor, 26-24 yenildiği Beykoz Belediyespor karşılaşmasında hakemin kural hatası yaptığı gerekçesiyle maçın tekrarı için Türkiye Hentbol Federasyonu'na başvuru yaptı.

18.12.2019 13:09 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:09Antalyaspor'dan 'kural hatası' itirazı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de mücadele eden CIP Travel , 26-24 yenildiği Belediyespor karşılaşmasında hakemin kural hatası yaptığı gerekçesiyle maçın tekrarı için Hentbol Federasyonu'na başvuru yaptı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9'uncu haftasında CIP Travel Antalyaspor, Beykoz Belediyespor'a 26-24 mağlup oldu. CIP Travel Antalyaspor yönetimi maçta hakemin kural hatası yaptığını savundu. Beykoz Belediyespor'un 7 metre atışında Antalyaspor'un kalecisinin kalede bulunmadığını ve hakemin bu anda atış izni verdiğini savunan CIP Antalyaspor yönetimi, Türkiye Hentbol Federasyonu'na itirazda bulundu.

Kural hatası nedeniyle maçın yeniden oynanması gerektiğini belirten Antalyaspor Hentbol Şube Sorumlusu Hakan İrban, "İtirazda bulunduk. 7 metre atışının atılması için kalecinin kalede olması gerekiyor. Kaleci kaleye geçmezse 7 metre atışı yapılamaz. Oyun kurallarında belirtiliyor. Kaleci, hakemin verdiği hatalı kararlara tepkisini, oyunu yavaşlatma amacıyla kaleye geç geçerek göstermek istedi. Kalecimiz maç esnasında kaledeki yerini almadı ve hakemin kaleciye uyarısı cezai yaptırımı olmalıydı. Kural gereği kaleciyi uyarıp, 2 dakika cezası vermeliydi. Yedek kaleci geçmiyorsa ona da 2 dakika cezası vermeliydi. Sonrasında antrenöre bir oyuncunun kaleye geçmesi istenirdi eğer kaleye geçen olmazsa da maçın iptali gerekirdi ama bunlar yapılmadı. Bu kural hatasını A klasman hakem gözlemcisi yaptı. Boş kaleye hakem 7 metre atışı yaptırdı. Maçın tekrarı ile ilgili federasyona dilekçe verdik. Kural hatası nedeniyle maçın tekrar oynanmasını talep ediyoruz" dedi.



Antalyaspor, Türkiye, Beykoz, Spor

Kaynak: DHA

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