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Antalyaspor'dan "serçe" kurtarma operasyonu

Antalyaspor'un Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki çift katlı camdan oluşan kapının içine sıkışan iki serçe kuşu, kulüp personelince kurtarıldı.

06.11.2019 20:54 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:56
Antalyaspor'un Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki çift katlı camdan oluşan kapının içine sıkışan iki serçe kuşu, kulüp personelince kurtarıldı.
Döşemealtı ilçesindeki kulübün tesislerinde görevli personeller, çift katlı cam kapı içinden kuş sesleri geldiğini fark etti.
Cam kapının bir kısmını matkapla delen personeller, kapı arasında sıkışan iki serçeyi kurtardı.
Kuşlar, bu sırada antrenman için sahaya giden kaleci Ferhat Kaplan tarafından özgürlüğüne kavuşturuldu.
Kurtarma anları ve kuşların Kaplan tarafından salınması kulubün sosyal medya hesaplarından "Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde kurtarma operasyonu! Biz Antalyasporuz" başlığıyla paylaşıldı.
Antalyaspor'dan

Antalyaspor, Döşemealtı, Cam, Güncel

Kaynak: AA


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