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Antalyaspor'dan stat işletmelerine kira kolaylığı

Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetimi, belirli şartları yerine getiren işletmelerden Mart ve Nisan ayı kiralarının alınmayacağını açıkladı.

26.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:10
Antalyaspor'dan stat işletmelerine kira kolaylığı
Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetimi, belirli şartları yerine getiren işletmelerden Mart ve Nisan ayı kiralarının alınmayacağını açıkladı.

Antalyaspor Kulübü Derneği yönetimi, Antalya Stadyumu altındaki işletmelerin kiralarıyla ilgili önemli kararlar aldı. Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Korona virüs salgını kapsamında global ve yerel otoritelerin tavsiyelerini dikkate alan Antalyaspor Kulübü Derneği yönetimi, belirli şartları yerine getiren işletmelerden Mart ve Nisan ayı kiralarının alınmayacağını açıkladı.

2020 yılının Ocak ve Şubat ayları da dahil olmak üzere önceden yapılandırılmış kira borçlarında gecikmesi olmayanlar ile birikmiş elektrik ve su borcu olmayan işletmeler, Antalyaspor Spor Faaliyetleri Tic. San. A.Ş. veya Antalyaspor Kulübü Derneği'ne 30 Nisan 2020 gününe kadar ödemesi gereken mart ve nisan ayı kira bedellerini ödemeyecek. Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu, aldığı bu kararı, Korona virüs tedbirleri kapsamında ticari olarak sıkıntılı günler yaşaması muhtemel işletmelere tebliğ etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya Stadyumu, Antalyaspor, Güncel

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