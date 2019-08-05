Antalyaspor'dan yüzme şenliği

Antalyaspor 2019 Yaz Yüzme Şenliği, Muratpasa Belediyesi Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi.



Şenlik, minik kursiyerler, şampiyon yüzme ve sutopu takımı ve antrenörlerin yanı sıra destek veren velilerin katılımı ve büyük bir coşkuyla yapıldı. Etkinlik, yüzmeyi Antalyaspor Okulları'nda öğrenen kursiyerleri yüzme sporuna teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildi. Sporcular, ilk yarış heyecanlarını tadıp, ilk Antalyaspor madalyalarını da alarak evlerindeki odalarının duvarına astı.



350 kursiyer, 150 lisanslı yüzme ve sutopu sporcusu ve yaklaşık bin veli Antalyaspor marşları eşliğinde etkinlikte hazır bulundu. Antalyaspor armasına yakışır şekilde gösterdikleri sportif başarı, yaşattıkları gurur ve başarılarının devamı için, ulusal ve uluslararası şampiyonlara katılarak Antalyaspor'u başarıyla temsil eden şampiyon yüzücü ve sutopu takımı ile milli takımlarda yerlerini alan sporcular, Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Fikret Öztürk imzalı plaketlerini alkışlar eşliğinde alarak ödüllendirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA