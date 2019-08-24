Haberler» Spor» Haber

Antalyaspor, Denizlispor maçına hazır

Antalyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

24.08.2019 23:12 Antalyaspor, Denizlispor maçına hazır
Antalyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Antalyasporlu futbolcular, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Yukatel Denizlispor karşılaşması öncesinde son çalışmasını gerçekleştirdi.

İdmanda taktik çalışan Akdeniz temsilcisinin kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Boffin, Ferhat Kaplan, Diego, Celustka, Bahadır Öztürk, Salih Dursun, Nazım Sangare, Tarık Çamdal, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert, Charles, Chico, Ufuk Akyol, Fredy, Harun Alpsoy, Serdar Özkan, Aatif Chahechouhe, Amilton, Doğukan Sinik, Harun Kavaklıdere, Paul.
Antalya Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak Antalyaspor-Yukatel Denizlispor karşılaşmasını hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Antalyaspor, Denizlispor, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
23:43   Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Erkek Milli Takımı tarih yazdı
23:39   Hikmet Karaman: "Bu sezon ligde 1 takım düşsün"
23:34   Medipol başakşehir - fenerbahçe (ek fotoğraflar)
23:34   MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından
23:32   Enes Ünal'lı Valladolid, Bernabeu'da boyun eğmedi
23:32   Hikmet Karaman: "Parayla şampiyon olunmaz"
23:30   Liverpool evinde Arsenal'i farklı geçti: 3-1