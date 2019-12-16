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Antalyaspor Eyüpspor karşılasmasının oynanacağı saha değişti

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ikinci maçında Eyüpspor ile yarın oynanılacak karşılaşmanın sahası değiştirildi.

16.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:32Antalyaspor Eyüpspor karşılasmasının oynanacağı saha değişti
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ikinci maçında ile yarın oynanılacak karşılaşmanın sahası değiştirildi.

İklim şartları ve yoğun yağış nedeniyle Stadı zemininin korunması amacıyla yapılan değişiklik gereği, daha önce Antalya Stadı'nda oynanacağı açıklanan karşılaşma, Mevkii'ndeki Asteria Kremlin Palace Merkezi Stadı'nda aynı gün ve saatte oynanacak.

Karşılaşmada, kombine bileti olan taraftarların kartları geçerli olmakla birlikte ayrıca bilet satışı da yapılacağı da duyuruldu. - ANTALYA

Türkiye Kupası, Eyüpspor, Antalya, Kumköy, Spor

Kaynak: İHA

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