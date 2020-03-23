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Antalyaspor futbolcularından 'evde kal' çağrısı

Antalyaspor futbolcularından 'evde kal' çağrısıSüper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da futbolcular, çektikleri videolarla yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle herkese 'evde kal' çağrısı yaptı.

23.03.2020 16:13 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:17
Antalyaspor futbolcularından 'evde kal' çağrısı
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da futbolcular, çektikleri videolarla yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle herkese 'evde kal' çağrısı yaptı.
Kırmızı beyazlı kulübün sosyal medya üzerinden "#EvdeKal" ve "#BizAntalyasporuz" başlıklı etiketlerle yaptığı görüntülü paylaşımlara, Yekta Kurtuluş, Eren Albayrak, Hakan Özmert, Doğukan Sinik, Veysel Sarı ve Ferhat Kaplan destek verdi. Yekta Kurtuluş, "Virüsü yenmenin tek yolu, takım oyunu. Hepimiz bir takım olalım. Evde kalıp sağlıklı günlere kavuşalım." ifadelerini kullandı. Savunma oyuncusu Eren Albayrak, "Birlikte sevinip, birlikte kutlayacağımız daha güzel günler için şimdi evde kal Türkiye" paylaşımında bulundu. Orta saha oyuncusu Hakan Özmert ise "Üzerimize düşen tüm kuralları uygulayalım. Ellerimizi sık sık yıkayalım, sosyal mesafemizi koruyalım. Evde kal Türkiye" ifadelerine yer verdi.
Orta saha oyuncusu Doğukan Sinik, paylaşımında, "Koronavirüsü yenmemizin tek yolu var. Ellerimizi bol bol yıkayalım. Temizliğimize dikkat edelim. Bu virüsü yenelim. Evde kal Türkiye" ifadesini kullandı.
Savunma oyuncusu Veysel Sarı da "Koronavirüs ile mücadele eden sağlık görevlilerimize evde kalarak destek verelim. Evde kal Türkiye" paylaşımında bulundu.
Kaleci Ferhat Kaplan ise "Daha sağlıklı bir mücadeleyi sürdürmek için evde kal Türkiye" sözlerine yer verdi.
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Antalyaspor futbolcularından ’evde kal’ çağrısı

Kaynak: DHA

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Antalyaspor futbolcularından 'evde kal' çağrısı
Etiketler : Güncel

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