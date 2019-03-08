Antalyaspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Antalyaspor
Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Galatasaray
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Teknik Direktör Bülent Korkmaz
gözetiminde yapılan antrenmanda, kırmızı-beyazlılar hücum ve savunma ağırlıklı çalıştı. 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden antrenmanda tam sahada çift kale maç yapıldı. İdman, serbest şut çalışması ile sona erdi.
Cumartesi günü son antrenmanını yapacak olan Antalyaspor, pazar günü İstanbul
'a gidecek. - ANTALYA
Spor
Kaynak: İHA