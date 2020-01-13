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Antalyaspor galibiyete odaklandı

ANTALYASPOR, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında perşembe günü oynayacağı Göztepe karşılaşmasında galibiyet hedefliyor.

13.01.2020 12:22 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:22Antalyaspor galibiyete odaklandı

ANTALYASPOR, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında perşembe günü oynayacağı Göztepe karşılaşmasında galibiyet hedefliyor. İki takım kupa ve lig maçı olmak üzere 1 haftada 3 karşılaşma oynayacak.

Süper Lig ekiplerinden , teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde ikinci devre hazırlıklarına devam ediyor. Ligde oynadığı son 10 karşılaşmada kazanamayan kırmızı-beyazlılar devre arası kampındaki 2 hazırlık maçında rakiplerini yenerek moral buldu. İkinci yarıya galibiyetle başlamak isteyen Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında perşembe günü Göztepe ile oynayacak. Maçı Volkan Bayarslan yönetecek.

Antalyaspor'un kupada Göztepe ile oynayacağı maça, Antalya Stadyumu'ndaki çim bakımı nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Stadı ev sahipliği yapacak. Sahasında oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında Göztepe karşısında avantaj elde etmek isteyen kırmızı-beyazlılar galibiyet hedefliyor.

Antalyaspor, Göztepe ile lig ve 2 kupa maçı olmak üzere 1 haftada 3 defa karşı karşıya gelecek. İki takım perşembe günü kupadaki maçın ardından 19 Ocak Pazar günü yine Antalya'da ligde 18'inci hafta karşılaşmasını oynayacak. Antalyaspor ile Göztepe 22 Ocak Çarşamba günü de kupanın rövanş maçında İzmir'de karşılaşacak.



Türkiye Kupası, Antalyaspor, Spor

Kaynak: DHA

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