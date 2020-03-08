Antalyaspor, Gençlerbirliği maçına hazır
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
08.03.2020 21:10 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:10
Fraport TAV Antalyaspor , Süper Lig'in 25. haftasında yarın Gençlerbirliği 'ne konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlılar, taktik çalıştı.
Akdeniz temsilcisi, idmanın ardından uçakla Ankara'ya gitti.
Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlılar, taktik çalıştı.
Akdeniz temsilcisi, idmanın ardından uçakla Ankara'ya gitti.
Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Antalyaspor, Gençlerbirliği maçına hazır
Etiketler : Gençlerbirliği, Antalyaspor, Spor
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