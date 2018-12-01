01 Aralık 2018, 19:02
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Antalyaspor, Göztepe Engelini Serdar Özkan'ın Harika Golüyle Geçti

Spor Toto Süper Lig 14. hafta maçında Antalyaspor, sahasında Göztepe'yi 1-0 yendi. Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golü Serdar Özkan kaydetti.

Spor Toto Süper Ligi'nin 14. haftasında Antalyaspor ile Göztepe, Antalya Stadyumunda karşı karşıya geldi. Ev sahibi Antalyaspor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı ekibe 3 puanı getiren golü Serdar Özkan kaydetti.

ANTALYASPOR MAÇ FAZLASIYLA 4. SIRAYA YÜKSELDİ

Bu sonuçla puanını 22'ye yükselten Antalyaspor, maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. 3 maçtır yenilen Göztepe ise 18 puanla 10. sırada kaldı. Antalyaspor önümüzdeki hafta Bursaspor'a konuk olurken, Göztepe ise Sivasspor ile karşılaşacak.

Serdar Özkan,Antalyaspor
01 Aralık 2018 Cumartesi 19:02



YORUMLAR (2)
GONYALI: zam değil güncelleme
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MASKELİ SÜVARİ: TURKIYEDE BENZINE DEGIL HER SEYE ZAM GELIYOR KOYUN GIBI MILLET UYUYOR. İŞTE BU YUZDEN BUYUK DEVLET OLAMIYORUZ HALK OLARAK ZATEN GERIYIZ. . BILINCLI DEGILIZ. FRANSA, ALMANYA, ISPANYA, ABD GIBI ULKELERIN VATANDASLARI BILINCLI VE AKILI OLDUGU ICIN ILERI SEVIYEDELER. . DAHA COKK DÜDULURSUNUZ. .
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