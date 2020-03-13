Antalyaspor Hasan Subaşı tesisleri sahasındaki yangın korkuttu
Antalyaspor Hasan Subaşı Tesisleri'ndeki reklam panolarında yapılan tadilat sırasında çıkan yangın, palmiye ağacı küle döndürdü, reklam panolarına zarar verdi.
13.03.2020 15:23 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:24
Antalyaspor Hasan Subaşı Tesisleri'ndeki reklam panolarında yapılan tadilat sırasında çıkan yangın, palmiye ağacı küle döndürdü, reklam panolarına zarar verdi.
Bugün saat 13.00 sıralarında Meltem Mahallesindeki Hasan Subaşı Tesislerinde gerçekleşen tadilat sırasında saha kenarındaki reklam panolarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Tesislerdeki sahada gerçekleşen tadilat sırasında kaynak makinesinden yayılan kıvılcımlar, reklam panolarının bulunduğu alandaki bir palmiye ağacına sıçradı. Bir anda yanmaya başlayan ağaca, tesis çalışanları yangın tüpleriyle müdahalede bulundu. Reklam panolarına da sıçrayan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ihbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Yangın sonrası ağaç küle dönerken, reklam panoları da zarar gördü. - ANTALYA
Bugün saat 13.00 sıralarında Meltem Mahallesindeki Hasan Subaşı Tesislerinde gerçekleşen tadilat sırasında saha kenarındaki reklam panolarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Tesislerdeki sahada gerçekleşen tadilat sırasında kaynak makinesinden yayılan kıvılcımlar, reklam panolarının bulunduğu alandaki bir palmiye ağacına sıçradı. Bir anda yanmaya başlayan ağaca, tesis çalışanları yangın tüpleriyle müdahalede bulundu. Reklam panolarına da sıçrayan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ihbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Yangın sonrası ağaç küle dönerken, reklam panoları da zarar gördü. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Hasan Subaşı, Antalyaspor, 3. Sayfa
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