Haberler » Güncel » Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü - Haber

Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya Belek'te akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

08.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:50Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü
, Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya 'te akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Tamer Tuna, idman öncesi oyuncularıyla konakladıkları otelde bir toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra sahaya inen kırmızı-beyazlılar, ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşen antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Başkan Ali Şafak Öztürk'ün de takip ettiği idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmalar yapıldı.
(Uygar Aydın - Ozan Buğra Koşar - Bozhan Memiş/İHA)

Antalyaspor, Antalya, Belek, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:10  Irak Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Bağdat Büyükelçisi'ni bakanlığa çağıracak - Haber
20:07  "Uygun beslenme davranış, iletişim, motivasyon ve başarı konusunda önemli belirleyici" - Haber
20:05  Galatasaray Kulübü: "Denetim kurulu görevine devam etmektedir" - Haber
20:05  Hazırlık Maçı: Alanyaspor: 2 - FK Tirana: 1 - Haber
20:04  Mersin bakan yardımcısı özkaldı, selde ölen öngel'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Haber
18:30  Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü - Haber
16:55  Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Haber
16:08  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Haber
15:42  Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı - Haber
15:27  KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi - Haber
8.01.2020 20:11:53