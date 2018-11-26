Antalyaspor, Hentbolda Namağlup Lideri Yenmek İstiyor

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Antalyaspor
, ligin namağlup lideri SELKA Eskişehir
'i yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde, 27 Kasım Salı saat 17.00'de Antalya Spor Salonu'nda oynanacak erteleme maçında, SELKA Eskişehir ile karşılaşacak.
Antalyaspor Hentbol Takımı Antrenörü Fatih Işık
, maça ilişkin yaptığı değerlendirmede, ligde 8 maçta mağlubiyet almadan yoluna devam eden bir takıma karşı oynayacaklarını belitti.
Rakibin çok kaliteli ve üst düzey bir takım olduğuna işaret eden Işık, "Onlarla 4. hafta erteleme müsabakası oynayacağız. SELKA Eskişehir'le Avrupa
Kupası müsabakalarından dolayı maçımız ertelenmişti. Takımımızda Sergii Rumiantsev haricinde eksik oyuncumuz yok." ifadelerini kullandı.
Antalyaspor sevdalılarını maça davet eden Işık, şunları kaydetti:
"Bu önemli müsabakada kapasitemizi biliyoruz. Antalyaspor olarak lideri devirmenin hesaplarını yapıyoruz. Bir hafta boyunca çalışmalarımızı bu yönde takımla beraber taktiksel ve tekniksel olarak çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Zor bir maç oynayacağız. Parolamız galibiyet. Galip gelerek, lideri devirerek, çıkışımızı, galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz."
26 Kasım 2018 Pazartesi 16:00