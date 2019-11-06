Haberler » Spor » Antalyaspor, iki serçe için seferber oldu

Antalyaspor, iki serçe için seferber oldu

- Antalyaspor, iki serçe için seferber oldu Antalyaspor'un Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde alüminyum kanal içinde mahsur kalan 2 serçe görevlilerin kanalı kesip açmasıyla özgürlüklerine kavuştuANTALYA - Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde alüminyum kanal...

06.11.2019 18:43 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:45
- Antalyaspor, iki serçe için seferber oldu
Antalyaspor'un Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde alüminyum kanal içinde mahsur kalan 2 serçe görevlilerin kanalı kesip açmasıyla özgürlüklerine kavuştu
ANTALYA - Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde alüminyum kanal içinde mahsur kalan 2 serçe görevlilerin kanalı kesip açmasıyla özgürlüklerine kavuştu.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Döşemaltı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde görevliler duvar kenarındaki metal kanaldan kuş seslerinin geldiğini fark etti. Kuşların ses ve çırpınışlarını bir süre dinleyen görevliler metal kanal içinde mahsur kaldıklarını belirledi. Sıcak ve dar alanda kuşların telef olmasına izin vermeyen ekipler hemen bir matkapla işe koyuldu. Kuşların çıkabileceği kadar yuvarlak bir delik açan görevliler daha sonra 2 serçeyi teker teker yakaladı. Antalyaspor personeli o anları görüntülerken 2 yavru serçe daha sonra özgürlüklerine kavuştu.
Antalyaspor, iki serçe için seferber oldu

Antalyaspor, Spor

Kaynak: İHA


YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:16   Cevad Prekazi'den Galatasaraylı oyunculara sert tepki: Mahalle takımı mısın?
00:16   Basketbolda maçın ardından
00:09   A Milli Kadın Futbol Takımı ilgi bekliyor
00:08   Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
00:06   Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
23:55   Real Madrid'in 4. golü sonrası Galatasaraylı taraftarlardan olay tezahürat!
23:37   Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez ilk 15 dakikada 3 gol yedi!
23:28   Fatih Terim'den 2 değişiklik!
22:13   Brezilyalı ünlü model Vanessa Vailatti'den Galatasaray'a destek!
21:46   Real Madrid-Galatasaray maçında dördüncü gol geldi!
7.11.2019 00:19:36