Antalyaspor ile Fenerbahçe yenişemedi

Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor
, sahasında ağırladığı Fenerbahçe
ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
1. dakikada sol kanattan kazanılan korneri kullanan Hakan Özmert'in ceza alanına gönderdiği ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Adis Jahovic'in bekletmeden vuruşunda top kalecide kaldı.
16. dakikada Max Kruse'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Mehmet Ekici'nin gelişine yaptığı kafa vuruşunu, kale çizgisi üzerinden Veysel Sarı çıkardı. Dönen topu önünde bulan Mehmet Ekici'nin sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.
18. dakikada Jahovic'in ara pasında defansın da hatasıyla topu önünde bulan Amilton, ceza sahası içinde kaleciyi çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı kaleye göndermek istedi. Kaleci Altay, son anda uzanarak Amilton'un önünden topu aldı.
35. dakikada Ozan Tufan'ın sağ kanattan ceza sahası içine yerden ortasında Vedat Muriç, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
52. dakikada Podolski'nin sol kanattan ceza sahası içine ortaladığı topu arka direkte Amilton kafayla ağlara gönderdi. 1-1
57. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Podolski'nin ceza sahası içine yerden verdiği pası Hakan Özmert gelişini düzün bir vuruşla kalecinin solundan ağlara gönderdi. 2-1
70. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın pasında ceza sahası dışında topla bulunan Zajc'ın şutu yandan auta gitti.
90+6. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahasına ortasında Zajc'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2
90+6. dakikada Hakan Özmert, hakeme itirazdan ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Maçın bitiş düdüğünün ardından hakeme itirazlarına devam eden Antalyaspor yardımcı antrenörü Şakir Özkayımoğlu kırmızı kart gördü.
Stat: Antalya
Hakemler: Ali Şansalan xx, Süleyman Özay xx, Candaş Elbil xx
Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin Balcı xx, Celutska xx, Veysel Sarı xx, Kudrıashov xx, N'dınga xx (Charles dk. 63 x), Podolski xxx (Chico dk. 87 ?), Hakan Özmert xxx, Fredy xx, Amilton xxx (Mukaıru dk. 77 x), Jahovic xx
Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Gostavo Leschuk, Ufuk Akyol, Harun Alpsoy
Teknik direktör: Tamer Tuna
Fenerbahçe: Altay Bayındır x, Dirar x (Zajc dk. 66 x), Serdar Aziz x, Falette x, Hasan Ali Kaldırım x (Ferdi Kadıoğlu dk. 85 x), Jailson x, Gustavo x, Ozan Tufan x (Mevlüt Erdinç dk. 89 ?), Mehmet Ekici xx, Kruse x, Muriç xx
Yedekler: Harun Tekin, Erten Ersu, Tolgay Ali Arslan, Tolga Ciğerci, Seyed Allahyar,Zajc, Murat Sağlam
Teknik sorumlu: Recep Karatepe
Goller: Vedat Muriç (dk. 35), Zajc (dk. 90+6) (Fenerbahçe), Amilton (dk. 52), Hakan Özmert (dk. 57) (Antalyaspor)
Kırmızı kart: Hakan Özmert (dk. 90+6) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Gustavo (Fenerbahçe), Podolski, Jahovic, Hakan Özmert, Fredy, Celutska (Maç sonrası) (Antalyaspor)
(İsa Akar - Suat Metin - Huriye Ferah Vanlı/İHA)