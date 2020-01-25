Antalyaspor, Konya maçı gelirlerini depremzedelere bağışladı

ANTALYASPOR, gelecek hafta sahasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının bilet gelirlerini Elazığ ve Malatya 'daki depremzedelere bağışlama kararı aldı.

Süper Lig ekibi Antalyaspor , Cemil Usta Sezonu'nun 20'nci haftasında, 1 Şubat Cumartesi günü Antalya Stadı'nda oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçından elde edilecek bilet gelirlerinin, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından 'Geçmiş olsun Elazığ & Malatya' mesajıyla yapılan paylaşımda, "Antalyaspor- İttifak Holding Konyaspor - 1 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te kendi sahamızda oynayacağımız karşılaşmanın tüm bilet gelirlerini depremde zarar gören vatandaşlarımıza bağışlıyoruz. Haydi büyük Antalyaspor ailesi, boş koltuk kalmasın" ifadelerine yer verildi.