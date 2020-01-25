Haberler » Spor » Antalyaspor, Konya maçı gelirlerini depremzedelere bağışladı - Spor

Antalyaspor, Konya maçı gelirlerini depremzedelere bağışladı

ANTALYASPOR, gelecek hafta sahasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının bilet gelirlerini Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere bağışlama kararı aldı.

25.01.2020 17:17 | Son Güncelleme: 25.01.2020 17:17Antalyaspor, Konya maçı gelirlerini depremzedelere bağışladı

ANTALYASPOR, gelecek hafta sahasında oynayacağı İttifak Holding maçının bilet gelirlerini Elazığ ve 'daki depremzedelere bağışlama kararı aldı.

Süper Lig ekibi , Cemil Usta Sezonu'nun 20'nci haftasında, 1 Şubat Cumartesi günü Antalya Stadı'nda oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçından elde edilecek bilet gelirlerinin, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından 'Geçmiş olsun Elazığ & Malatya' mesajıyla yapılan paylaşımda, "Antalyaspor- İttifak Holding Konyaspor - 1 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te kendi sahamızda oynayacağımız karşılaşmanın tüm bilet gelirlerini depremde zarar gören vatandaşlarımıza bağışlıyoruz. Haydi büyük Antalyaspor ailesi, boş koltuk kalmasın" ifadelerine yer verildi.



İttifak Holding, Antalyaspor, Konyaspor, Malatya, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:25  Adnan Erkan: "1 puan bizi ileriye umutlu şekilde taşıyacaktır"
17:27  Mehmet Demirkol'den Mustafa Cengiz-Fatih Terim çekişmesine olay yorum
17:21  Göztepe, yeni stadında ilk antrenmanını yaptı
17:24  Antalyaspor, Konyaspor maçının tribün gelirini deprem bölgesine gönderecek
17:19  Prosinecki: "Biz havlu atmıyoruz, buradayız"
25.1.2020 17:30:21