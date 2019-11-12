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Antalyaspor Kulübü, Bülent Korkmaz'la ayrılığı resmen açıkladı

Antalyaspor Kulübü, teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcılarıyla yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

12.11.2019 20:34 | Son Güncelleme: 12.11.2019 20:34Antalyaspor Kulübü, Bülent Korkmaz'la ayrılığı resmen açıkladı
Kulübü, teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcılarıyla yolların ayrıldığını resmen duyurdu.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bir kan değişikliği yaşanması gerektiğine olan inanç doğrultusunda, Bülent Korkmaz'a teşekkür edildiği belirtilerek, "Antalyaspor'umuzda 13 Haziran 2018 tarihinden bu yana görev yapan teknik direktörümüz Bülent Korkmaz ve ekibiyle karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." ifadeleri kullanıldı.
Bülent Korkmaz'ın, mali ve idari açıdan zor günler yaşanan 2018-2019 sezonu başında göreve geldiği hatırlatılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
"Aldığı sorumluluğu başarıyla üstlenen, futbol kamuoyunun beklentisinin aksine ligin son haftasına kadar Avrupa kupalarına katılabilme heyecanını yaşatan, altyapıya önem vererek geçmişte hiç olmadığı kadar genç oyuncuyu A takımımıza kazandıran, Süper Lig'in en genç oyuncusunu oynatan kulüp olarak Türk futbol tarihinde kırılan rekorun sahibi olmamızı sağlayan Bülent Korkmaz ile ekibine teşekkürü borç biliriz."
Teknik direktör Bülent Korkmaz, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Antalyaspor'daki görevini bıraktığını açıklamıştı.

Bülent Korkmaz, Antalyaspor, Spor

Kaynak: AA

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