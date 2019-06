Bugün gerçekleşen Antalyaspor Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda, Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Fikret Öztürk oldu.Antalyaspor Kulübü Olağan Genel Kurulu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Başkanlığını Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç 'in yaptığı Divan Kurulu, Nafiz Tanır, Devrim Kök ve Mehmet Çelik 'ten oluştu. Yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço ve gelir-gider hesapları ile denetim kurulu raporlarının okunup ayrı ayrı ibra edilmesi ile devam eden genel kurulda, daha sonra seçimlere geçildi. Divan başkanlığına verilen, 'seçimin açık oylama ile yapılması' önergesi kabul edildi. Tek liste ile gerçekleştirilen seçimde Fikret Öztürk'ün başkanlığındaki liste, oy birliği ile göreve getirildi.Görevi devrettiAntalyaspor Kulübü Derneği başkanlığı görevini devreden Ali Şafak Öztürk , seçimin ardından yaptığı kısa konuşmada, "Biz ailece Antalyaspor için elimizi değil, vücudumuzu taşın altına koyduk. Bunun göstergesi olarak da bugün Fikret Öztürk'ün başkan seçilmesini gösterebiliriz. Kimsenin aklına gelmeyecek kadar büyük fedakarlıklar yapıyoruz. Ailece birlik olduğumuzu ve Antalyaspor'a her şeyi verdiğimizi göstermek için bugün bu seçimi gerçekleştirdik. Bu gücü maksimum seviyeye taşımak adına Türkiye'nin en önemli iş adamlarından birini olan, benim idolüm, canımdan çok sevdiğim babamın dernek başkanı olmasını sevinç ve gururla karşılıyorum. Birlikte Antalyaspor'u en iyi yerlere getireceğiz" diye konuştu.Her şey Antalyaspor içinAntalyaspor Kulübü Derneği başkanlığına seçilen Fikret Öztürk ise kürsüye gelerek şunları söyledi:"Dostlarımızla bir araya gelerek, 'her şey Antalyaspor için' sloganı ile yepyeni bir yola çıktık. Önce bakanlarımızı, milletvekillerimizi, belediye başkanlarımızı, valimizi, sivil toplum örgütlerimizi, eski kulüp başkanlarımızı ve basınımızı ziyaret ile göreve başlayacağız. Biz, hep birlikte olursak bir şeyler başaracağız. Biz yönetim olarak her türlü projeye açığız. Günü kurtarmak peşinde değiliz. Sürekli gelir sağlayacak projelerin üretilmesi, bu projeler üretilirken bazı kişilerin menfaat sağlamaması gerekir. Bir istasyon yapılıyor. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Amacım bu istasyonu satmamak, Antalyaspor Kulübü Derneği'nin mülkü olarak kalması ve kira, işletme gelirleri ile Antalyaspor'u geleceğe taşımak istiyoruz. Arkadaşlarımla birlikte çalışacağız. Her kapıyı çalacağız. Aramızda küslük, dargınlık olmayacak. Tek vücut olarak çalışacağız."Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Allah'a çok şükür benim de ekibimdeki arkadaşlarımın da Antalyaspor tarafından gelecek ne bir isme, ne maddi katkıya ihtiyacımız var. Ama Antalyaspor'u Avrupa'da ses getirecek bir kulüp yapmak istiyorsak, yapısını ve maddi gelirlerini güçlendirmemiz gerekiyor. Antalyaspor'un kuruşuna göz dikenin karşısında olacağız. Yapamayacağım sözü vermem, verdiğim sözü yaparım. Sıfırdan geldim. Servetim birse, kredibilitem yüzdür. Çocuklarıma bırakacağım en büyük mirasım da budur. Maddi miraslar gelip geçicidir. En büyük servet, verdiği sözü yerine getirebilmektir. Bizim önceliğimiz, altyapı olacak. Antalya'nın imkanları hiçbir şehirde yok. Ben şimdiden sonra yönetimdeki arkadaşlarımla birlikte altyapıdaki çocuklarımızın yanında olacağız. Okul giderlerini üstleneceğiz. Ailesi işsizse istihdam sağlayacağız. Konuşmaktan ziyade uygulama yapmayı severim. Bizi ve yönetimimizi seçtiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum." - ANTALYA