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Antalyaspor Kulübü Derneğinin olağanüstü genel kurulu ertelendi

Antalyaspor Kulübü Derneğinin, voleybol takımının 1. Lig'de yer alabilmesi amacıyla bugün planladığı olağanüstü genel kurul, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle haftaya ertelendi.

14.09.2019 15:20Antalyaspor Kulübü Derneğinin olağanüstü genel kurulu ertelendi
Antalyaspor Kulübü Derneğinin, voleybol takımının 1. Lig'de yer alabilmesi amacıyla bugün planladığı olağanüstü genel kurul, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle haftaya ertelendi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, seçim maddesinin bulunmadığı genel kurul, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde çoğunluğa bakılmaksızın 21 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Genel kurulda, "Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübünün Voleybol Kadınlar 1. Ligi'ndeki takımının yarışma haklarının aktifi ve pasifi ile Antalyaspor Kulübü Derneği tarafından devralınması, ekim ayına kadar gerekli evrakların Türkiye Voleybol Federasyonuna ulaştırılmasının sağlanması" konuları da müzakere edilecek.

Antalyaspor, voleybol, Spor

Kaynak: AA

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