Antalyaspor kupada avantaj peşinde

Antalyaspor , Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçta galibiyet hedefliyor. Kırmızı beyazlılarda, sakat Jahovic ve Nazım Sangare ile henüz hazır olmayan Podolski forma giyemeyecek.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçını yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacak. Antalya Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak maçı, Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde maça hazırlanan kırmızı beyazlılar, çeyrek final ilk maçında sahasında avantajlı skor elde etmeyi hedefliyor.

Antalyaspor'da sakatlığı nedeniyle Nazım Sangare ile Adis Jahovic maçta forma giyemeyecek. Podolski'nin de hazır olmadığı için yer almayacağı maçta teknik direktör Tamer Tuna'nın, az forma şansı bulan futbolculara görev vermesi bekleniyor.

Kırmızı beyazlı yönetim, taraftarın takımı desteklemesini istedi. Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor maçının biletleri, VIP 50 TL, Batı 20 TL, Doğu 10 TL, Kale arkası 5 TL, Misafir Takım Tribünü de 6.5 TL'den satışa çıktı. Karşılaşmada kale arkası tribünlerin üst katları kapalı olacak. Üst kat kombinesi olan taraftar, kale arkası alt katlara giriş yapacak.

- Antalya