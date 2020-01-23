Haberler » Spor » Antalyaspor, Lukas Podolski ile sözleşme imzaladı - Spor

Antalyaspor, Lukas Podolski ile sözleşme imzaladı

Antalyaspor, Japonya'nın Vissel Kobe takımı sözleşmesi sona eren Lukas Podolski'yi renklerine bağladı.

23.01.2020 18:08 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:08Antalyaspor, Lukas Podolski ile sözleşme imzaladı
, 'nın Vissel Kobe takımı sözleşmesi sona eren Lukas Podolski'yi renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, Almanca ve İngilizce olarak "Hoşgeldin Podolski" paylaşımı yapıldı.
Takımda 11 numaralı formayı giyeceği öğrenilen Podolski ile 1,5 yılık sözleşme imzalandığı, sağlık kontrolünün ardından memleketi Almanya'ya giden Podolski'nin önümüzdeki günlerde Antalya'ya döneceği belirtildi.
34 yaşındaki futbolcu için imza töreni düzenleneceği aktarıldı.

Lukas Podolski, Antalyaspor, Podolski, Japonya, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

20:26  Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
20:24  Trabzonspor, Denizlispor'u penaltılarla eledi!
20:19  Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman: "Bırakmamın nedeni 'Paralar nerede?' mevzusu"
20:14  Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde
20:14  Muhteşem Leipzig
23.01.2020 20:29:04